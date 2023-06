Focus op hightech: warmte bewaren in gesmolten zout

In Herinnering Nicole van Kempen (1982-2022) had net haar eigen yogastudio toen ze plotseling overleed

EINDHOVEN - Nicole van Kempen had als missie anderen helpen. Ze was een echte verbinder en bracht mensen en goede ideeën altijd succesvol samen. Ze werkte mee aan de gebiedsontwikkeling van Strijp S in Eindhoven, zette ondernemingen op, en werd uiteindelijk yoga teacher. Haar eigen yogastudio in Eindhoven, waar ze zelf keihard aan had gewerkt, was net klaar toen Nicole, 40 jaar oud, plotseling overleed.