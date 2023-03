Fons Weijts wil niks weggooien, hij is niet voor niets aanjager van het jubilerende Repair Café in Eindhoven

Na 3200 reparaties met op plaats één de stofzuiger naast andere apparaten, tuingereedschap, kleine meubels, lampen, speelgoed en meer, kan gesteld worden dat het Repair Café een groot succes is. ,,Vandaag de dag zijn wij actueler dan ooit. Het klimaat dreigt onherstelbaar te veranderen. Elke bijdrage om het tij te keren is welkom’’, vertelt een gedreven Fons Weijts.

Na zijn pensionering tien jaar geleden heeft Weijts het initiatief genomen om in Eindhoven het eerste Repair Café te openen. Op 1 maart 2013 zijn ze in het gebouw De Etalage op de Mauritsstraat in het centrum begonnen. In september 2014 zijn ze verhuisd naar Sociëteit Andromeda in de wijk Eckart waar het café nog steeds te vinden is op vrijdagmiddagen. Inmiddels zijn er zeven Repair Cafés in Eindhoven.

Quote Voor ons techneuten is het leuk om dingen te repareren Fons Weijts

Als coördinator heeft Weijts zich vol passie ingezet voor ‘zijn’ café. Hij verzorgt de correspondentie, is actief binnen de Nederlandse tak van Repair Café en is vraagbaak voor de Eindhovense Cafés. Met elf reparateurs en een gastvrouw samen houdt hij de boel draaiende. Hun motivatie? ,,Voor ons techneuten is het leuk om dingen te repareren, maar de dankbaarheid en tevredenheid van de bezoeker spelen een grote rol.”

Als klimaatfreak is hij ook bewust bezig met duurzaamheid. ,,Ik til hier zwaar aan. Mijn leefstijl is om niks weg te gooien. Het is ongelofelijk hoe we met onze grondstoffen omgaan. Door te repareren en een apparaat een tweede leven te geven, besparen we grondstoffen en dragen we bij aan duurzaamheid.”

Voor de toekomt hoopt hij dat er meer jonge mensen aansluiten. ,,Helaas zien wij die niet veel binnenkomen. Kopen zij alles nieuw? Gooien ze hun kapotte spullen weg? Wij willen hen de waarden laten zien en bewuster maken.”

‘Repairmonitor’ en wetgeving

Op politiek vlak zijn ook al grote stappen gezet, maar het kan nog beter. Met de ‘repairmonitor’ waarin alle reparaties worden ingebracht, krijgen bedrijven inzicht van wat het meeste kapotgaat, zodat zij daarop in kunnen spelen. Met wetgeving wil men zorgen dat producten makkelijker ‘repareerbaar’ zijn. ,,Als er dan ook nog een reparatielabel komt dat aangeeft hoe reparatievriendelijk het apparaat is, zijn we goed op weg.”

Vrijdag 3 maart wordt het tienjarig bestaan gevierd. Vanaf 13.00 uur zijn belangstellenden welkom in Sociëteit Andromeda op Firmamentlaan 1. Er wordt teruggekeken op de tien jaar. Wethouder duurzaamheid Rik Thijs en de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Virginia Jonkers zijn aanwezig en staan stil bij deze mijlpaal.