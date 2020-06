Fontys wil uitval van 30 procent eerstejaars verminderen

Sociale druk is groot

Erik Frey uit Geldrop is manager van het zogeheten Empower-programma. ,,Er zijn allerlei redenen waarom ze stoppen", zegt hij. ,,Ze redden het niet, de studie is niet wat ze verwacht hadden of ze hadden zich verkeerd georiënteerd. Soms is de drempel hoog om contact met Fontys te zoeken, want we hebben echt allerlei voorzieningen om ze te ondersteunen. Door wat hen overkomt, kunnen ze zich erg alleen voelen. Dat je stopt, is heftig voor pubers. De sociale druk is groot. Een studiekeuze is al zo moeilijk en dan kom je er achter dat dit het niet is voor jou.”



Een aantal studenten begint een andere studie bij Fontys, anderen zoeken hun heil elders. Vaak betekent het dat de rest van het studiejaar verloren is. Frey: ,,Bij Empower bieden we ze ritme en structuur. Hoe leer je? Wat past qua studie bij jou? Wat heeft Fontys je te bieden?”