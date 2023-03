Forensische kliniek de Woenselse Poort biedt bijzonder kijkje achter schermen: ‘Wij helpen ze bij hun stoornis’

MET VIDEOEINDHOVEN - Hoe leven cliënten er en hoe gaat het er in zijn werk aan toe in de Woenselse Poort? De open dag is dé kans voor een kijkje in de keuken bij de Eindhovense forensisch psychiatrische kliniek.

Wie de open dag in de Woenselse Poort in Eindhoven-Noord wilde bezoeken moest snel zijn. Binnen een paar dagen waren alle honderd plekken vergeven. Tien forensisch psychiatrische centra en klinieken in Nederland, samen TBS Nederland, openden zaterdag hun deuren.

Werknemer Brody ontvangt de bezoekers bij de ingang van de Woenselse Poort voor een ‘drugscontrole’. De Engelse Collie is een van de drugshonden van de kliniek. Vandaag vertelt zijn baasje over zijn werk.

Na ontvangst door directeur Gertrude Graumans start de rondleiding. ,,Vandaag willen wij ons mooie werk laten zien. Het beeld is dat hier alleen maar gevaarlijke mensen zitten opgesloten. Onze cliënten hebben hun straf gehad. Wij helpen ze bij hun stoornis, zodat ze weer veilig de samenleving in kunnen.”

Maar eerst door de detectiepoort, want alle bezoekers gaan ‘piepvrij’ naar binnen. Vervolgens bezoeken zij de leefafdelingen Long Care en De Volte, de therapieruimte, het arbeidsgebouw en de binnentuin.

Ontwrichtend gedrag

Op de Long Care vertelt teamleider Karin Weekers op een aansprekende manier hoe zij werken met hun cliënten met ontwrichtend gedrag. ,,Wij proberen met elkaar in contact te komen, zodat behandeling weer mogelijk is en om samen tot een behandelingsplan te komen. Soms is dat spannend en moeilijk.”

Cliënt Roberto en Sandra, lid van de naastenraad, ontvangen de gasten in het dagbestedingscentrum. Roberto vertelt openhartig hoe hij in de problemen kwam door zijn opgekropte emoties. ,,Ik heb wekelijks gesprekken over het leven en werk keihard aan herstel met een druk dagprogramma.”

Vrijwilliger Sandra heeft een ex-partner in een kliniek en een verslaafde zoon. ,,Met de raad willen we de naasten meer betrekken tijdens de opnames. Het is belangrijk dat die betrokken zijn, want uiteindelijk komen ze weer een keer naar buiten.”

Een van de bezoekers van de open dag is Indy Zwarthoed. Ze wil de opleiding ‘social work’ gaan volgen. Ze sluit aan ter oriëntatie. ,,Ik wil deze richting op. Mensen helpen met hun problemen. Ik wil weten hoe de kliniek eruit ziet en meer weten over wat ze doen.”

De heer en mevrouw van der Loo zijn er omdat ze willen weten waar hun kleindochter werkt. Hij: Je hebt geen idee wat ze doet en meemaakt.” Zij: ,,Het is heel interessant en indrukwekkend. We hebben een duidelijk beeld gekregen.” Hun dochter Marcia Heesakkers: ,,Hier gebeurt veel meer dan je denkt. De cliënten zitten niet alleen opgesloten, maar hebben ook hier vrijheden. De mens staat centraal.”