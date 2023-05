Frank Lammers ‘schreeuwt’ mensen uit de auto: ‘Als je op de fiets was geweest, had je niet hoeven wachten’

Bijna twee ton voor een onbespeel­ba­re gitaar uit Eindhoven, dankzij krabbels van de Beatles, Stones en andere toppers

EINDHOVEN - Er is niet op te spelen en het gitaartje is dik zestig jaar oud. Toch is de Rosetti Egmond Toledo voor de liefhebber een vermogen waard. Op het exemplaar dat momenteel online geveild wordt, staan namelijk 35 handtekeningen van popsterren.