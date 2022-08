Fraudeur bij bedrijf krikte salaris flink op: bijna 140.000 euro gepikt

Op de A2/N2 rond Eindhoven wordt aan de weg gewerkt en nu is de trein ook nog een probleem

EINDHOVEN - In de vakantie een dagje met de trein naar Rotterdam of Amsterdam is normaal gesproken een fluitje van een cent. Maar de komende twee weken niet want tussen Eindhoven en Den Bosch en Tilburg rijden geen treinen. En dan wordt er ook nog gewerkt aan de A2/N2.

10 augustus