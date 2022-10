Frits Philips Band stopt na 25 jaar: ‘We willen geen karikatuur worden’

Volgens Eindhoven­se huisarts kan er elk moment weer iemand als Wim tussen wal en schip vallen en suïcide plegen

EINDHOVEN - Elk moment kan iemand in de regio zich opnieuw in wanhoop van het leven beroven, ook als hij, zijn familie en zijn huisarts smeken om een crisisopname. De suïcide van de 44-jarige Wim was een drama, maar zijn Eindhovense huisarts stelt dat hij er niks aan kon doen.

10 oktober