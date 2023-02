Frits uit Sterksel blaast al 75 jaar mee met het fanfareorkest van muziekvereniging De Heerlijkheid in Sterksel

Frits Bongers uit Sterksel had al een lade vol met oorkondes, jubileummedailles en -speldjes, maar onlangs kwam daar een hele bijzondere bij. De Sterkselnaar is 75 jaar lid van muziekvereniging De Heerlijkheid. Wat zijn jubileum extra bijzonder maakt, is dat Bongers nog altijd zijn partijtjes meeblaast met het Sterkselse fanfareorkest.

Muziekvereniging De Heerlijkheid huldigde onlangs haar jubilarissen. Met liefst 75 ‘dienstjaren’ spande het jubileum van Frits Bongers (85) daarbij met afstand de kroon.

Bongers is het oudste nog spelende lid van de vereniging, die in 1945 werd opgericht. Zijn twee jaar jongere broer Leo weet eveneens van geen ophouden. Hij speelt al 70 jaar bij het fanfareorkest. Ook twee andere broers waren lid van het Sterkselse muziekkorps.

Volledig scherm Frits Bongers: al driekwart eeuw actief bij nmuziekvereniging Sterksel © Doris van Gool / DCI media

Dat is overigens niet vreemd, want de fanfaremuziek zit bij hen in de genen. ,,Mijn vader was ontzettend muzikaal. Hij was trompettist en speelde in de militaire kapel en in Heythuysen bij harmonie L’Union. Hij nam ons altijd mee naar concerten”, vertelt Frits Bongers.

‘In de woonkamer opgericht’

Nadat het gezin het Limburgse Heythuysen voor Sterksel verruilde, vond pa Bongers dat er ook in het Brabantse dorp een muziekvereniging moest worden opgericht. ,,Hij vond het maar niks dat er geen fanfare was. Samen met pastoor Verhoeven nam hij hiervoor het initiatief. De vereniging is bij ons in de woonkamer opgericht.”

Verhoeven werd de eerste dirigent van het Sterkselse fanfareorkest. ,,Hij heeft mij de muzikale beginselen geleerd, daarna heb ik vooral mezelf als muzikant ontwikkeld”, vertelt Bongers, die alle acht de dirigenten van De Heerlijkheid heeft meegemaakt.

Hij geeft aan dat het niveau in de loop der jaren enorm is toegenomen. Frits: ,,Er is nu bijvoorbeeld ook een jeugdfanfare, wij werden vroeger meteen voor de leeuwen gegooid.”

De Sterkselse saxofonist blies mee bij honderden serenades, concerten, concoursen en muzikale uitstapjes. ,,Vroeger rukten we ook uit naar Soerendonk, Gastel en Maarheeze, waar pas later een nieuwe fanfare werd opgericht. Het vervoer naar deze dorpen werd verzorgd door een transportbedrijf uit Maarheeze. Dan werden er een paar banken in de vrachtwagen gezet waarop wij konden zitten.”

‘Gelukkig weer wat nieuwe aanwas’

Ook de Sterkselse muziekvereniging ondervindt de gevolgen van corona. Bongers: ,,Het moet weer een beetje op gang komen. Verschillende muzikanten, vooral jongeren, zijn gestopt. Alles iedereen komt, dan zijn we met ongeveer dertig mensen. Gelukkig begint er weer wat nieuwe aanwas bij te komen.”

Zelf denkt Bongers nog niet aan stoppen. ,,Ik heb nog nooit een repetitie gemist, behalve als ik ziek was. Ik doe het ook nog veel te graag, niet alleen voor de muziek, maar ook voor de gezelligheid.”

Wel vindt hij het jammer dat de uniformen van de muziekvereniging steeds vaker in de kast blijven hangen. ,,De jeugd wil daar niet meer aan, maar zelf vind ik dat het erbij hoort.”

‘Soms wat moeite met mijn gehoor’

Ook heeft hij soms wat moeite met het moderne repertoire. ,,Ik houd wat meer van gedragen muziek, maar er zijn nog genoeg stukken die ik leuk vind om te spelen”, aldus Bongers.

Dat gaat hem wel wat moeilijker af dan vroeger. ,,Soms heb ik wat moeite met mijn gehoor en de spierkracht die ik nodig heb om te blazen is ook wat minder geworden. Gelukkig heb ik een bijzonder muzikale buurvrouw in het orkest naast me zitten”, lacht Bongers.