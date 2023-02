Fundaparel: deze Eindhovense villa uit 1880 met wijnkelder, bruin café én zwemspa

‘Een verborgen parel’, zo luidt de omschrijving van de villa op Funda. Deze droomwoning staat verscholen achter een elektrische poort en voortuin met volop groen en bomen. Hou je van karakteristieke elementen? Dat zit wel goed bij dit huis. De monumentale stadsvilla kreeg de laatste jaren een flinke opknapbeurt, maar authentieke elementen uit de 19e eeuw zijn nog aanwezig. Zo heeft de vrijstaande woning plafonds van 3,55 meter hoog.

Nog een stukje historie: in het stulpje uit 1880 woonde ooit een burgemeester. Ook was de woonparel van een huisarts en de directeur van schoenenfabriek Bata in Best.

De woonkamer. Bron foto: Cato Makelaars via Funda

Jachtkamer en wijnkelder

Leuk die geschiedenis, maar natuurlijk gaat het om de binnenkant. Hier komen een paar highlights: in deze stadsvilla vind je onder andere een oude jachtkamer. Die deed ooit dienst als werkkamer van de burgemeester, maar is nu omgetoverd tot bruin café. Ofwel de ideale mancave. De ruimte heeft een houten bar, een balkenplafond met houtsnijwerk en een visgraatvloer.

Nog een leuk extraatje: er is een wijnkelder. Die is ruim twintig vierkante meter, dus je hebt plek genoeg voor je drankcollectie. Dat wordt lekker wijnen!

De jachtkamer, die nu dienstdoet als bruin café. Bron foto: Cato Makelaars via Funda

Een koetshuis

Ook bijzonder: in 2003 kreeg de villa uitbreiding met een heus koetshuis. Dit bijgebouw heeft de grootte van menig appartement in Eindhoven. Je vindt hier onder andere een dubbele garage met daarboven een studio. Die gebruik je bijvoorbeeld als praktijkruimte. Of je laat je au pair er slapen, want die heb je vast wel als eigenaar van dit stekkie. Wil je even ontspannen na een lange werkdag? Dan is er buiten nog een vlonderterras plus zwemspa.

Het bijgebouw (koetshuis) met zwemspa. Bron foto: Cato Makelaars via Funda

Let’s talk numbers

De vraagprijs van deze woning bedraagt 1.750.000 euro. Wat krijg je daarvoor terug? De villa telt een woonoppervlakte van 300 vierkante meter en heeft een perceel van 1.020 vierkante meter. Binnen vind je een sfeervolle woonkamer inclusief open haard, een moderne keuken met inbouwapparatuur zoals een Quooker-kraan, vijf slaapkamers en twee badkamers. Daarnaast ligt er een tuin rondom het huis en heb je een garage met plek voor twee bolides.

Je betaalt voor dit stulpje omgerekend 5.833 per vierkante meter. Dat is fors meer dan het gemiddelde van 3.747 euro per vierkante meter in Eindhoven. Maar je zit dan wel op een toplocatie vlak bij het centrum.

De plaatjes

Benieuwd hoe het eruitziet? Neem hier een kijkje.



