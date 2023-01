Funkrock uit Eindhoven in een voormalig klooster: ‘Eén grote speeltuin aan mogelijkheden’

EINDHOVEN - De Eindhovense band Whiff & The Wet Socks nam een album op in een oud klooster. ,,Die sfeer werkt door in de muziek”, aldus bandleider Dries van Elten (21). Op 7 januari is de releaseparty in de Effenaar.

Onverwachte wendingen, een scala aan genres en een lading absurditeit. Zo omschrijft de band zijn album Sugar Rush. Het experimenteren is hoorbaar aanwezig en het element van verrassing staat centraal. De titel van het album slaat op de pieken en dalen in het leven. Maar zelfs in de diepste dalen is er de drang om de piek terug te vinden. Dat laten ze horen door af te wisselen van genres, ook binnen tracks zelf.

De luisteraar uitdagen

,,We proberen te verrassen. Te verwarren. Dat dynamische aspect is de bindende factor. Nummers waarbij je weet wat er gaat gebeuren zijn er genoeg. We willen de luisteraar - en onszelf - uitdagen”, vertelt Van Elten, alias Whiff. Op zijn soloalbum Mojo Vibes verraste hij al op instrumentaal vlak, maar met zijn band gaat hij een stap verder.

,,Dat hoor je in de tweede helft van de plaat. Daarvan zijn de songteksten absurd en vol humor.” Een voorbeeld is Sexual Emergency. In de clip (zie hieronder) speelt Tim ‘New Kids’ Haars een hoofdrol. De inspiratie voor dat nummer ontstond toen de repetitie werd onderbroken omdat een bandlid een urgent belletje kreeg. De band dacht dat het een ‘booty call’ was. Uiteindelijk bleek het slechts om een verloren wachtwoord te gaan.

Verandering is niet alleen belangrijk op het album, het dient ook als mantra van de band. Bij de releaseparty hoef je daarom geen replica van de plaat te verwachten. ,,Het album is een momentopname. Waarom zou je dat recreëren als het ten koste gaat van de authenticiteit? Livemuziek gebeurt recht voor je, het verandert en reageert. We blijven schaven aan nummers, zodat we blijven verrassen”, aldus Van Elten.

Trompet in een kerkzaal

De opnamelocatie, het voormalige Clarissenklooster in Eindhoven, had enorme invloed. ,,Voor mij als producer was dit één grote speeltuin aan mogelijkheden. Van trompet in een kerkzaal, tot koortjes in de ondergrondse opslag.” Vooral in de intro (‘A Way In’) en interlude (‘Clarissa’s Song’) staat het gebouw centraal. De muzikanten zaten zo’n drie weken op locatie.

,,We communiceerden vaak bellend, zo groot was het”, vertelt Van Elten. ,,Het gebouw wordt omgebouwd tot hotel. Dat is jammer, maar mijn taak zit erop. De mooie herinneringen die wij, als vijf vrienden, in het klooster maakten zijn vastgelegd en voor altijd te beluisteren.”

Het album is hier te beluisteren op Spotify. De releaseparty is zaterdag 7 januari in de Effenaar in Eindhoven.