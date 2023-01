GA Eagles laat bij vlagen aardige dingen zien, toch blijft een stunt(je) uit tegen PSV

wedstrijdverslagDe kansen lagen er zeker vlak na rust voor Go Ahead Eagles om PSV pijn te doen in Eindhoven. Het elftal van coach René Hake weerde zich kranig tegen de titelkandidaat die het de laatste weken zo moeilijk heeft. Goals van Joey Veerman voor en Anwar El-Ghazi na rust deden de Deventer droom op een succesje uiteen spatten. Net als vorig seizoen won PSV met 2-0.

GA Eagles-trainer Rene Hake had zijn elftal op drie plekken gewijzigd ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen AZ (1-4). Mede vanwege fysieke belasting - zes wedstrijden in drie weken - begonnen Bobby Adekanye en Isac Lidberg op de bank. Finn Stokkers en Rashaan Fernandes kregen een kans voorin van Hake, die ook Jay Idzes weer opstelde centraal achterin. Jamal Amofa begon op de bank.

PSV begon overweldigend en liet GA Eagles in de eerste 20 minuten naar adem happen. De ploeg van Hake werd met de rug tegen de muur gezet en ontsnapte al vroeg aan een doelpunt van Xavi Simons. Die raakte de lat boven Jeffrey De Lange met zijn knal van afstand.

PSV op voorsprong

GA Eagles bezweek niet lang daarna toch aan de druk. Guus Til gaf hard voor en de inlopende Joey Veerman kon tussen twee verdedigers in de 1-0 achter De Lange prikken. Het was aan de keeper van GA Eagles te danken dat een tweede treffer niet snel volgde. Als enige had De Lange een pasklaar antwoord na een dribbel van Simons, die Mats Deijl en Gerrit Nauber passeerde alsof ze er niet stonden. De Lange gooide zich op het allerlaatste moment succesvol voor de bal.

De PSV-storm ging daarna wat liggen en GA Eagles was iets meer aan de bal. Veel leverde het de ploeg van Hake niet op. Voorzetten in niemandsland van Edvardsen en Fontan, gekoppeld aan een twijfelende Edvardsen toen die een keer in de buurt van Benitez kwam; de offensieve buit voor GA Eagles was wel heel mager in de eerste 45 minuten.

Omzettingen GA Eagles

Hake zette de boel om bij het begin van de tweede helft. Amofa en Evert Linthorst maakten hun entree, Fernandes en Tekie bleven in de kleedkamer achter. Idzes schoof door naar het middenveld, Amofa pakte het centraal achterin op naast Nauber.

Met meer lef creeerde GA Eagles direct een paar goede kansen. Aan de zijkanten lag ruimte, benut door Deijl en Llansana, die ook oog hadden voor vrijstaande medespelers. Stokkers mikte van afstand maar net naast, Linthorst mikte de bal tegen de ingevallen Ramalho. PSV had het lastig in het eerste kwartier na de pauze.

Maar wie zichzelf niet beloond, wordt vaak afgestraft in het voetbal. PSV mocht dan weinig imponerend zijn in de tweede helft, het werd wel 2-0. Mwene leidde de treffer in met een schot tegen de paal, waarna El-Ghazi in de ‘rebound’ wel raak schoot. Daarmee ging de wedstrijd in het Philips Stadion ook in het slot.

Hake voerde nog wel een driedubbele wissel door met Sow, Adekanye en Mattiello voor Willumsson, Edvardsen en Fontan. Twee doelpunten verschil bleek echter te veel van het goede voor GA Eagles, dat ondanks een dapper begin van de tweede helft toch weer het onderspit moest delven tegen PSV. Net zoals vorig seizoen in Eindhoven met 2-0.

PSV - GA Eagles 2-0 (1-0). 14. Joey Veerman 1-0, 65. Anwar El-Ghazi 2-0. Scheidsrechter: Gozubuyuk. Gele kaart: El-Ghazi, Guttierez (PSV), Nauber, Idzes (GA Eagles).

GA Eagles: De Lange; Deijl, Nauber, Idzes, Fontan (72. Mattiello); Llansana, Tekie (46. Linthorst), Fernandes (46. Amofa), Edvardsen (72. Adekanye); Willumsson (72. Sow), Stokkers

