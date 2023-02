Gaat ‘Phinix’ de titel bemachtigen in Amerika? Robotics Team π heeft alles op alles gezet voor de overwinning

EINDHOVEN - Phinix, daar staat hij dan! Na zes weken hard werken met lange nachten en weinig slaap presenteert Robotics Team π de robot waarmee ze in de First Robotics Competition in Amerika hoge ogen willen gooien

De Philipszaal in het Evoluon in Eindhoven is donderdagavond goed gevuld. Familieleden van het Robotics Team π , sponsoren en vele andere robotfanaten wachten met spanning het moment van de onthulling af.

Veel stress

,,We hebben vandaag tot laat nog de laatste aanpassingen gedaan. Het was veel werk om hem op tijd af te krijgen én hier te brengen. En ja dat geeft stress. Het werd alsmaar drukker met steeds minder slaap, terwijl werk en studie doorgaan”, vertelt Iris van de Pol, actief als mechanical engineer en met de marketing gerelateerde zaken.

Robotics Team π heeft een grote locatie op Science Park Eindhoven. Het team bestaat uit zo’n veertig leden. (Ex-) Studenten en scholieren van de Internationale School Eindhoven (ISE) en het Strabregt College Geldrop. In 2016 opgericht om jongeren te inspireren en enthousiast te maken voor de techniek door samen bezig te zijn met robots. Alle disciplines van techniek zijn terug te vinden in een robot. Zij werken met z’n allen toe naar het grote moment dat gestart kan worden met de bouw van de robot en vervolgens de reis naar Amerika.

Amerika

Begin januari kreeg het team de documentatie en een video genaamd ‘Charged up’ met de specificaties. De robot moet aan de hand hiervan gebouwd worden om mee te kunnen doen in de First Robotics Competition in Phoenix Arizona in Amerika.

,,En dan is het zes weken hard werken. We analyseren de regels, maken prototypes en kijken wat wel of niet werkt. Maar dan staat deze schoonheid er”, vertelt een enthousiaste Ole Knoppert (15).

,,Het heeft bloed, zweet en tranen gekost. Gisteren werkte hij nog niet, maar hij is er. Functioneel en mooi en dat kan niet iedereen zeggen”, aldus teamlid Orhun Erdogan (19)

Flitsende presentatie

De robot staat klaar op het podium, nog verstopt onder een grote doos. Knoppert en Erdogan zijn tevens de presentatoren van het team deze avond. Zij geven eerst een flitsende presentatie met uitleg over het team, waar ze voor staan en de competitie, voordat het publiek de robot te zien krijgt met een korte demonstratie.

Onder luid applaus onthullen zij uiteindelijk Phinix. Door pionnen en kubussen op te pakken en te verplaatsen zijn punten te verdienen tijdens de wedstrijden. Op allerlei manieren zijn bonuspunten te krijgen, zoals drie voorwerpen op een rij, of hoe automatischer het gaat. Dat wil zeggen geprogrammeerd, zonder bestuurder. Met de ‘intaker’ (inlader) trekt Phinix de pion naar binnen. De uitrekbare arm met grijper zet de pion op zijn plek.

Enorme ervaring

De opluchting is groot na de geslaagde demonstratie. Het is een spannende tijd geweest. Maandag gaat Phinix naar Amerika. 10 maart volgt het team. De wedstrijden zijn 15 tot en met 18 maart. Ole heeft er ontzettend veel zin in. ,,Het is een ‘Once in a lifetime experience’. Je maakt dit maar een keer mee. Het is een enorme ervaring.”

Na terugkomst in Nederland gaat het team de competitie evalueren en documenteren. Na de zomer start het nieuwe schooljaar en gaat het Robotics Team π weer met veel enthousiasme en passie toewerken naar de volgende robot.