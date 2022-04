Gamen voor een van de 180 banen bij de NS, maar zonder kennis van coderen geen kans

EINDHOVEN - Een opvallende blauw/gele Arcadekast staat maandagochtend in de hal van Eindhoven Centraal. Een reiziger die denkt dat de manshoge spelcomputer een kaartjesautomaat is wordt keurig de goede richting gewezen. Klanten helpen is een van de games die gespeeld worden in het spel TechTracks, waarmee de NS IT-talenten probeert te vangen.

Het is nog even wennen in Eindhoven. TechTracks werkt nog niet helemaal perfect, maar de Arcadekast ziet er goed uit met originele NS onderdelen zoals een prullenbak en de handrem.

Reizigers kijken wel, zijn ook nieuwsgierig, maar hebben haast en lopen door. Het voordeel is dat TechTracks ook online gespeeld kan worden. Je wordt uitgedaagd om klanten te helpen, routes te plannen en wissels te bedienen. Haal je een goede score dan kun je solliciteren bij NS. Er zijn 180 vacatures voor allerlei IT-functies.

Zonder codeervaardigheden geen kans

TechTracks is ontworpen door developers van de NS en kan alleen gespeeld worden met codeervaardigheden. Wie die niet heeft kan niet eens aan een spel beginnen, legt Colin Groot uit. Hij is android developer bij NS en zijn dagelijks werk is mensen helpen met het plannen van hun reis. ,,Ik schrijf code om reiswensen van mensen uit te drukken. Op termijn willen we deelscooters en deelauto’s aanbieden in de NS-app.” iOS-developer Dennis Vermeulen vult aan: ,,Dan kunnen reizigers hun reis van deur tot deur met vervoer naar keuze plannen, boeken en betalen in de NS-app.”

Oplossingen bedenken en ontwikkelen

,,We willen laten zien dat NS veel meer is dan alleen de trein. Er werken bij ons 1100 IT’ers die allerlei oplossingen bedenken en ontwikkelen om reizigers op hun plek te laten komen. Bijvoorbeeld met de NS-app, die heel veel gebruikt wordt”, zegt projectleider Lilian Vrolijk. Maar ook de kaartautomaat, WIFI en televisieschermen in de trein of inchecken met mobiel moet allemaal geprogrammeerd worden. ,,De storing van vorige week waardoor er een hele dag geen treinen reden, geeft aan hoe belangrijk het werk van IT’ers is.” Naar de oorzaak van die storing wordt nog steeds gezocht.

Quote Hier is natuurlijk de TU gevestigd, met veel technische studenten. Dat soort mensen zoeken we. Arno Leblanc, Woordvoerder NS

Game als werving

De campagne ‘Impact met je code’ van NS start in Eindhoven. ,,Hier is natuurlijk de TU gevestigd, met veel technische studenten. Dat soort mensen zoeken we”, legt woordvoerder Arno Leblanc uit. En om hen te pakken te krijgen kiest de NS voor een game als werving. Een jonge reiziger maakt snel een foto van de Arcadekast. ,,Mooi ding, maar niks voor mij. Ik ben een economie-student.”

Tientallen reizigers hebben TechTracks in Eindhoven gespeeld. Dat waren vooral groepjes studenten, laat Vrolijk weten. Online zijn de games in totaal 1700 keer gespeeld, maar deze stonden al langer online. De Arcadekast staat nog tot en met juni op stations in Utrecht, Amsterdam en Delft en op verschillende IT-evenementen.