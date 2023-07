Gasbranders op Eindhovense terrassen vanaf najaar 2024 verboden, overstap dreigt probleem te worden

EINDHOVEN - Terrasverwarming op gas behoort in Eindhoven vanaf 1 november 2024 tot het verleden. Gasbranders zijn vanaf dan verboden. Dat besloot het stadsbestuur dinsdagavond. Het verbod gaat een jaar later in dan gepland.