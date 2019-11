Gedode man in Eindhoven is Ferdi Mathilda (31) uit Boxtel, zoektocht naar sporen gaat door

Groot-Eindhoven 100 jaar Groot-Eindhoven 100 jaar: Rijk Tongelre wilde niet bij de stad

12:00 EINDHOVEN - Vonden de meeste mensen in Strijp de annexatie door Eindhoven wel een goed idee, in Tongelre was er fel verzet. Het kwam zelfs tot een brief aan koningin Wilhelmina. Maar het mocht niet baten, op 27 november viel het Koninklijk Besluit: Tongelre had nog amper vijf weken te gaan als zelfstandige gemeente.