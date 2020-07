‘Geef die man een standbeeld’, honderden reacties op overlijden van Arnol Kox

Verkeers­licht Stations­plein op proef. Hier wordt het straks heel wat drukker

12:52 EINDHOVEN - De oversteekplaats op het Stationsplein in de richting van de Dommelstraat in Eindhoven is sinds begin deze week uitgerust met een verkeerslicht. Volgens de gemeente gaat het hier vooralsnog om een tijdelijke situatie.