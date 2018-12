Geen cash meer op campus: volledig digitaal betalen op TU/e

Het aantal contante betalingen neemt al jaren af, ook op de Technische Universiteit. Vorig jaar werd 20 procent van de aankopen in de kantine met brief- of muntgeld afgerekend, bij automaten voor snoep en koffie ligt dit nog maar op 2 procent. Veel studenten gebruiken hiervoor al hun pinpas. Komend jaar worden alle automaten op de campus omgebouwd zodat er geen muntgeld meer in past. Ook in grand café De Zwarte Doos en de Universityclub kan voortaan alleen nog gepind worden. De overstap naar een volledig digitaal betaalsysteem valt tegelijk met de komst van een nieuwe huiscateraar. Na de vakantie runt cateringbedrijf VITAM alle kantines op het universiteitsterrein. ,,Drie jaar geleden is in een convenant vastgelegd dat we als TU toe willen naar een cashless campus’’, vertelt Monique Kuyck, hoofd operational services op de TU/e. ,,Dan wacht je op een geschikt momenten en dat was dit.”