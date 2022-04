Geen containers maar tulpen: achterpad in de Bennekel is één bloemenzee

En als het aan de Taiwanese had gelegen, had het ook aan de voorkant van de Cornelis Schuytstraat zo kleurrijk kunnen worden. In het kader van het project Adopteer een Straat had ze wilde plannen. Maar de met klinkers omrande bloembakken die ze vorig jaar plaatste, brachten net niet genoeg handen op elkaar in de straat. ,,Mensen waren bang dat stenen op auto’s zouden worden gegooid”, zegt buurvrouw Bettie Vlemmix die dolblij is met de bloemenpracht achter haar huis.