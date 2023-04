Geen geld voor een Spaanse strandvakantie, maar deze kinderen mochten wél slapen in het Kasteel van Helmond

indebuurt.nl Eindho­venaar Aden is trans en deelt zijn verhaal op Instagram: 'Ik krijg heel veel vragen'

Aden Spierings (28) is al jarenlang actief op Instagram en deelt veel over zijn persoonlijke leven. Toen Aden er eind 2021 achter kwam dat hij trans is, besloot hij ook zijn transitie op social media te delen. “Ik krijg energie wanneer ik mensen kan helpen.”