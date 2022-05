Geen goede belijning in nieuwe sporthal, Smashing Bruang moet verhuizen

EINDHOVEN - Raken we leden kwijt? Hoeveel huur betalen we straks? Het zijn zorgen van badmintonclub Smashing Bruang nu die moet verhuizen naar een andere sporthal. De nieuwe sporthal van het Stedelijk College Eindhoven op de Henegouwenlaan heeft geen badmintonvelden meer.

Al 35 jaar is sporthal de Tempel op de Henegouwenlaan het thuishonk van badmintonclub. Elke zondagavond spelen de leden hun partijtjes om vervolgens gezellig na te praten in het sportcafé.

Bij toeval kwam secretaris Audy Nettekoven erachter dat de club na de zomer niet meer kan badmintonnen in de nieuwe sporthal van het Stedelijk College Eindhoven (SCE). De hal is in mei drie weken niet beschikbaar in verband met de examens van de school. ,,Ik heb contact gezocht om te vragen of we in een andere hal terechtkonden. Ik kreeg toen een waarschuwing dat we niet bij SCE kunnen blijven, omdat er geen badmintonvelden meer zijn”, aldus Nettekoven.

,,We zijn ervan geschrokken. Er was toegezegd dat we naadloos over konden stappen van de ene naar de ander hal”, vertelt penningmeester Michiel Louwe.

Ledverlichting

De bedoeling was dat Smashing Bruang na de zomervakantie zou gaan spelen in de nieuwe sporthal, die nu nog in aanbouw is. Zodra die klaar is, wordt de oude hal afgebroken. Deze krant meldde eerder dat in de hal een vloer komt met ledverlichting met vaste patronen, maar ook met dynamische lijnen voor diverse toepassingen.

Nettekoven: ,,Wij hebben dat bericht ook gehoord van SCE. Met de ledlijnen zouden alle velden geprojecteerd kunnen worden. Behalve dus de officiële wedstrijdbelijning van badminton.”

Het alternatief voor het komend seizoen is verhuizen naar sporthal Achtse Barrier of de tennishal op de Vijfkamplaan. De club heeft aangegeven dat meer huur betalen geen optie is. De tennishal is te groot. ,,Er zijn twaalf banen. Die moeten wij betalen ook al gebruiken we ze niet”, aldus Louwe. De hal in de Achtse Barrier is wel een optie.

En blijven de leden? ,,De eerste reactie die we van leden kregen was of we toch wel op de zondagavond blijven spelen”, zegt Nettekoven. ,,Of de afstand bezwaarlijk is voor een aantal leden moet nog blijken. Misschien dat leden toch stoppen na een paar keer, omdat het te ver is”, vult Louwe aan.

Geen helder antwoord

Op de vraag hoe het komt dat er geen wedstrijdbelijning is, komt geen helder antwoord. Nettekoven heeft contact gehad met de accountmanager Sportzaken van de gemeente Eindhoven. ,,Zij verhuren alleen maar de hal in de avonduren en het weekend. De hal is eigendom van de school. Zij kunnen wel velden maken, maar niet met de juiste belijning.”

Navraag door deze krant bij de gemeente geeft ook geen duidelijkheid. Hoe is dit mogelijk, ondanks een flexibel systeem? Heeft het met kosten te maken? Betreft het alleen badminton of nog meer sporten en meer clubs? De reactie van de gemeente is dat zij op dit moment met alle verenigingen in gesprek is om de planning van de zaalreservering voor het seizoen 2022-2023 te maken, en meer kan zij niet toelichten.