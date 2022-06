Geen kamers voor buitenlandse studenten Fontys: ‘Dit zijn 100 ingenieurs minder voor de arbeidmarkt’

Anja Bakker exposeert in Kruisruim­te in Eindhoven

EINDHOVEN - Beeldend kunstenaar Anja Bakker uit Best exposeert schilderijen in de Kruisruimte aan de Generaal Bothastraat in Eindhoven. Bakker is als autodidact begonnen en is later cum laude afgestudeerd aan de Academie der Schone Kunsten in Arendonk.

27 juni