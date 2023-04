Geen leegstand in De Bus dat na halve eeuw floreert: ‘Het is meer dan een paar winkels bij elkaar’

Drietal ‘biergooi­ers’ tijdens en na topper tussen PSV en Ajax aangehou­den

Tijdens en na het duel tussen PSV en Ajax zijn drie zogeheten ‘biergooiers’ aangehouden. Een van hen was de man die in de tweede helft een plastic beker vanuit de tribune op het Philips Stadion op het veld gooide. Hij werd meteen in de kraag gevat en meegenomen naar het politiebureau. Daarnaast zijn na de wedstrijd nog twee mensen aangehouden omdat ze met bekers gooiden terwijl spelers van Ajax naar de spelersbus liepen.