Geen strafblad en 'veel heftigs meegemaakt': Eindhovenaar (40) die moeder zou hebben vermoord komt niet vrij

EINDHOVEN - De 40-jarige man uit Eindhoven die in het paasweekend werd gearresteerd omdat hij zijn moeder zou hebben vermoord , is een ‘volstrekt onbekende’ van politie en justitie. Volgens zijn advocaat Jules van Wijk heeft zijn cliënt geen enkele veroordeling op zijn naam staan. ,,Voor hem en zijn familie is het bijzonder heftig wat er allemaal is gebeurd.”

Of de Eindhovenaar heeft toegegeven dat hij inderdaad verantwoordelijk is voor de dood van zijn moeder, wil zijn advocaat niet zeggen. ,,Mijn cliënt werkt volledig mee aan het onderzoek, dat is wat ik erover kan zeggen. Het is op dit moment nog veel te vroeg om inhoudelijk op zijn verklaring en het onderzoek in te gaan.”

Weer contact met familie

Het voorarrest van de Eindhovenaar is woensdag verlengd met het maximale aantal van negentig dagen. De beperkingen die hij kreeg opgelegd, zijn opgeheven. Dat betekent dat hij weer contact mag hebben met familie en vrienden. Het is niet duidelijk of dat inmiddels al is gebeurd.

De gewelddadige dood van zijn moeder is voor de Eindhovenaar ‘heel heftig’, zegt Van Wijk, zonder verder op details in te gaan. ,,Ook voor zijn familie is dit een enorme klap, maar dat lijkt mij niet meer dan logisch. Het is niet niks wat er is gebeurd.”

Bevestiging

Bekenden van het gezin spraken eerder hun verbazing uit over de dood van de moeder. Zover bekend had zij juist een sterke band met haar zoon. Dat had ook te maken met het verleden. Zonder op de details in te gaan: de twee hadden op privégebied het nodige voor de kiezen gehad.

Dat laatste kan Van Wijk bevestigen. ,,Mijn cliënt heeft de afgelopen jaren veel heftige dingen meegemaakt. Hij heeft het niet makkelijk gehad, dat kan ik inderdaad bevestigen.”

Verdenking