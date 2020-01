Geen treinen tussen Boxtel en Eindhoven Centraal door aanrijding

Bas­kin-Rob­bins in Eindhoven­se Piazza al weer dicht: Dunkin’ Donuts opent er een nieuw concept

27 januari EINDHOVEN - IJswinkel Baskin-Robbins in de Piazza is tien maanden na de opening alweer gesloten. Op de etalage van de winkel in kelder van het winkelcentrum hangt een briefje waarop staat dat de zaak per direct gesloten is.