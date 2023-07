Geen vergunning nodig voor sloop pand Fellenoord in Eindhoven; besluit over afbreken volgt na de zomer

Bij de Vinkenhof­jes in Nuenen is plek voor 23 appartemen­ten méér: in totaal 143 sociale huurflats

NUENEN - Aan de Vinkenhofjes in Nuenen komen 23 sociale huurflats méér dan eerder de bedoeling was. Daarmee komt het aantal nieuwe woningen op deze plek uit op 143. Woningcorporatie Helpt Elkander wil in 2024 gaan bouwen.