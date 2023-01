Geen vergunning, wel vergunning: ook huisbaas baalt van flater gemeente Eindhoven

EINDHOVEN - Niet alleen omwonenden balen van de blunder door de gemeente waardoor pandjesbazen in Eindhoven automatisch een vergunning kregen. Ook huisbaas Willem van Spreuwel zit plotseling in onzekerheid over een huis aan de Leenderweg dat hij al 17 jaar verhuurt aan studenten.