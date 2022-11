Geen vliegverkeer Eindhoven Airport door dichte mist

EINDHOVEN - Het vliegverkeer van Eindhoven Airport is deze ochtend stilgelegd vanwege dichte mist. Dat meldt de luchthaven via Twitter. Volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport is er nog niet direct sprake geweest van geannuleerde vluchten, maar zullen reizigers wel rekening moeten houden met vertraging, omleiding en eventueel annulering.

De mist zorgt zowel bij vertrekkende als landende vluchten voor problemen. Volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport gaat het voorlopig nog om vluchten die zijn vertraagd of bij aankomst mogelijk worden omgeleid via andere luchthavens. Dat zou die in Weeze maar ook in Maastricht, Rotterdam of Schiphol kunnen zijn. ,,Afhankelijk van de capaciteiten en de omstandigheden.”

Voorlopig is alleen een vlucht vanuit Gdansk die om 8.35 uur zou landen omgeleid via Maastricht. En vijf vluchten vanuit Boedapest, Tuzla, Boekarest, en Istanbul hebben vertraging opgelopen voor de landing in Eindhoven. Vluchten die dinsdagochtend- en middag zouden vertrekken voor diezelfde vijf bestemmingen zijn ook vertraagd. Reizigers kunnen via de website of hun vliegmaatschappij de laatste informatie krijgen over hun vlucht.

Code geel

Het KNMI waarschuwde eerder al voor dichte mist in heel het land. Voor bijna alle provincies is code geel afgegeven. Vooral voor het verkeer op de weg is het oppassen: ‘Ga je de weg op? Pas je rijstijl aan en denk aan je mistverlichting waar nodig’, aldus het KNMI.