Geen vliegverkeer Eindhoven Airport door mist

Twee aankomende vluchten zijn uitgeweken naar andere vliegvelden. Zo is een vlucht uit Skopje geland in Keulen, in plaats van op Eindhoven Airport. Een vlucht uit Boedapest is uitgeweken naar Maastricht Aachen Airport.

Bussen

Een woordvoerster van de luchthaven meldt dat de betrokken vliegmaatschappijen van uitgeweken vluchten bussen regelen. Die brengen reizigers dan alsnog naar Eindhoven.

De eerste vlucht dinsdagochtend zou om 07.00 uur vertrekken naar Arrecife (Spanje). Het toestel moet aan de grond blijven totdat de mist is opgetrokken. Volgens de zegsvrouw zijn de passagiers klaar om te vetrekken. ,,Maar die zullen helaas moeten wachten.”

Code geel

Het KNMI kondigde dinsdagochtend code geel af in verband met de mist in Noord-Brabant. Lokaal kan het zicht minder dan 200 meter zijn, meldt het weerinstituut.

Zodra de weersomstandigheden verbeteren, kan er volgens de woordvoerster weer gevlogen worden. De verwachting is nu dat de mist waarschijnlijk tussen 10.00 uur en 12.00 uur zal optrekken. ,,We houden nauw contact met de meteorologische dienst op onze vliegbasis over de huidige weeromstandigheden.”

Komt vaker voor

Volgens de zegsvrouw komt het vaker in een jaar voor dat dichte mist leidt tot het staken van vliegverkeer. ,,Vooral in de herfst en winter. We kunnen niets anders doen dan wachten totdat de weersomstandigheden veranderen.”

De luchthaven raadt aan om de website van Eindhoven Airport in de gaten te houden voor reisinformatie.