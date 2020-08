Geen vliegverkeer op Eindhoven Airport door capaciteitsprobleem bij militaire verkeersleiding

Cultuur­in­stel­lin­gen bezorgd over toekomst: ‘Geen stip aan de horizon’

7:06 EINDHOVEN - Culturele instellingen hebben het zwaar. Loodzwaar. Hoe staat de sector in Zuidoost-Brabant ervoor na vijf maanden coronacrisis? We peilden de temperatuur bij een concertzaal, museum en theater. ,,We draaien verlies op iedere voorstelling.”