Geen wmo-besluit: Juliëtte Perrée uit Eindhoven is al maanden aan huis gekluisterd

85 studenten Fontys Eindhoven verblijven een weekje in hotel

6:30 EINDHOVEN - 85 buitenlandse studenten van Fontys Hogescholen in Eindhoven gaan een weekje logeren in hotel Koningshof in Veldhoven. Hun tijdelijke onderkomen in de Philips Bedrijfsschool is net niet op tijd klaar. Ontwikkelaar Foolen & Reijs regelt daarom op eigen kosten hotelovernachtingen en vervoer voor de studenten.