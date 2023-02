Gehavend FC Eindhoven slaat flater bij Dordtse laagvlieger en heeft genoeg reden tot zorg

Aanvallers Evan Rottier - de topscorer - en Charles-Andreas Brym - in topvorm - zaten vrijdag de eerste van twee duels schorsing uit vanwege hun rode kaarten tegen Heracles Almelo (1-0 zege). Dalton Enokpa en Pjotr Kestens stonden voor de tweede keer in de basis en laatstgenoemde leidde met knullig balverlies op het middenveld de 1-0 van Pepijn Doesburg in minuut tien in.

Velen geven niet thuis

In de rust, nadat FC Dordrecht in minuut 44 op 2-0 was gekomen via een fraai schot van Tidjany Touré, werden Rego en Enokpa naar de kant gehaald. Moussa Sanoh en Lamine Diaby-Fadiga (weer fit) kwamen binnen de lijnen. Laatstgenoemde was wel dreigend, maar niet effectief genoeg. Touré was dat wel: in minuut 66 schoot hij van dichtbij de 3-0 in de korte hoek. Vlak voor tijd werd het zelfs 4-0: Mauro Savastano gleed een voorzet binnen.