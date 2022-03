Gekozen als raadslid en toen toch niet omdat een ander meer stemmen kreeg: ‘Maar in de politiek is er altijd nog een achterdeurtje’

Weer drukte en nieuwe winkels in Eindhoven­se binnenstad; ketens willen grote panden maar die zijn er niet

EINDHOVEN - Nu we de coronacrisis langzaam achter ons laten, wordt het weer steeds drukker in de Eindhovense binnenstad. Dat merken ook makelaars van winkelpanden. ‘Het grootste probleem momenteel is dat we de vraag naar grote winkelpanden niet aankunnen.’

6:00