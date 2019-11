Gemaskerde man pleegt gewapende overval op woning in Eindhoven

De politie is aanwezig met drie wagens en een ambulance. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. In de buurt wordt sporenonderzoek gedaan. De officier van dienst van de politie kon kort na de overval nog niets zeggen over de aard van de overval en wat er precies is buit gemaakt. ,,We zijn nog druk bezig met de zaak“, aldus de politieman. ,,In het belang van het onderzoek kan ik daarom nu nog geen andere toelichting geven.”