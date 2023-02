Gemaskerde mannen projecteerden racistische leuzen op stadhuis Eindhoven

Met videoEINDHOVEN - Gemaskerde mannen van White Lives Matter (WLM) hebben de racistische leuzen met carnaval geprojecteerd op het stadhuis in Eindhoven. Dat is te zien in een video uit een Telegram-kanaal van de extreemrechtse groep.

De projectie werd gedaan met een mobiele projector vanaf de Kanaaldijk-Zuid, zo is te zien in de video. Dat ligt een paar honderd meter van het stadhuis vandaan. In de video zijn een paar gemaskerde mannen te zien, die in een busje zitten met de projector.

Verder is te zien hoe zij stickers van WLM op lantaarnpalen plakken gedurende het carnavalsfeest in Eindhoven.

Racistische leuzen

In de leuzen op het stadhuis stond onder meer ‘Houd Lampegat blank’ en werd opgeroepen de ‘toekomst voor blanke kinderen veilig te stellen’. De blauwe teksten verschenen rond 22.30 uur korte tijd op het stadhuis van Eindhoven. Na een paar minuten stopte dit. Twee omstanders wisten de teksten vast te leggen op video en hebben ze op Twitter geplaatst.

Oscar van Oorschot filmde de teksten op het stadhuis. ,,Ik zag de politie zoekend rondlopen in de omliggende straten”, zag hij, terwijl hij in de buurt van het Stratumseind zat. Ook werd er een gebouw tegenover het stadhuis doorzocht. ,,Ze waren op zoek naar de bron van de teksten. Na vijf minuten stopte de projectie.”

De projectie werd gedaan vanaf de Kanaaldijk-Zuid, een paar honderd meter van het stadhuis gelegen.

Het Openbaar Ministerie is dinsdag een onderzoek gestart nadat de Eindhovense burgemeester aangifte deed. Burgemeester Dijsselbloem spreekt zijn afschuw uit over de projectie. ,,Racisme heeft niets te zoeken in onze inclusieve stad. Ons carnaval is een feest van iedereen, van verbinding en verbroedering, en dat blijft zo”, laat hij weten in een reactie.

Eerdere actie opgeëist

Eerder deze maand verschenen extreemrechtse teksten op een energiecentrale van Vattenfall, op het Anne Frank Huis in Amsterdam en op het UWV-gebouw in Venlo. Het energiebedrijf en het Anne Frank Huis hebben aangifte gedaan. Het OM doet onderzoek naar de teksten in Venlo. Ook verschenen er leuzen op de Erasmusbrug tijdens oud en nieuw. Daar was toen onder meer een verwijzing naar een antisemitische site op te lezen, naast de woorden ‘White Lives Matter’ en ‘Vrolijk Blank 2023’.

De actie op de Erasmusbrug is ook opgeëist in het Telegramkanaal van de groep White Lives Matter en werd een dag eerder aangekondigd: ‘Activisten van WLM Nederland en Duitsland werkten samen om een pro-blank bericht openbaar te maken.’ Ook werden in dat kanaal andere grote acties aangekondigd. Onder meer de Dodenherdenking op de Dam werd als optie genoemd.

De projectie werd gedaan met een mobiele projector.