Gemeente claimt 80.000 euro schade na rellen in januari, totale schade veel groter

Houten ‘kathedraal’ aan de Dommel in Eindhoven komt weer stap dichterbij werkelijk­heid

9 februari EINDHOVEN - De komst van de twee grotendeels houten torens van de The Dutch Mountains bij het station in Eindhoven is een stuk dichterbij gekomen. De initiatiefnemers hebben bijna een akkoord met de gemeente over de bouw van de ‘kathedraal van de 21ste eeuw’. Het moet in 2025 het hoogste houten bouwwerk van Nederland zijn.