Gemeente Eindhoven schiet buurthuizen te hulp, financiën nog vóór de zomer inventariseren

Dat liet wethouder Mieke Verkees (PvdA) dinsdagavond desgevraagd weten op vragen van raadslid Ruud van Aquoiij (50Plus). Volgens laatstgenoemde is de afgelopen jaren extra duidelijk geworden hoe kwetsbaar de continuïteit van buurthuizen is. ,,Zoals laatst toen de dagbesteding bij een buurthuis vertrok en de organisatie van dat buurthuis direct geconfronteerd werd met gaten in de begroting.”

Belangrijke functie

En dat terwijl buurthuizen volgens Van Aquoij belangrijk zijn voor alle lagen van de bevolking, jong en oud. ,,Voor de leefbaarheid in een wijk, het tegengaan van eenzaamheid, zorgen voor begeleiding en het verstrekken van informatie.” Het raadslid benadrukt dat het dan in zijn ogen om alle buurthuizen gaat. Dus zowel die van Lumens als die van de gemeente als die van de stichting Ontmoet & Groet.

Om de toekomst van buurthuizen veilig te stellen, is er volgens Van Axquoij snel actie nodig. Om te beginnen een inventarisatie van de (financiële) problemen die er nu spelen door de corona- en energiecrisis. Een onderzoek dat dan volgens hem direct om vervolgstappen vraagt om de schade te herstellen.

Ook na corona geholpen

Wethouder Verhees was het helemaal met hem eens. Volgens haar is er de afgelopen jaren al veel gedaan door de gemeente om buurthuizen weer stevig in het zadel te helpen. Ze wees ook op de compensaties die zijn verstrekt toen veel buurthuizen het in coronatijd al lastig hadden. ,,Ook toen hebben we gekeken welke organisaties het financieel moeilijk hadden.”

Dat gaat de gemeente volgens Verhees nu weer doen. Een onderzoek dat nog voor de zomer moet zijn afgerond aldus de wethouder. Er wordt dan volgens haar expliciet gekeken naar het weerstandsvermogen, oftewel het vermogen van buurthuizen om financiële tegenvallers op te vangen. Waar nodig zal de gemeente bijspringen om dit weer op het afgesproken niveau te krijgen.

10.000 euro verlies

Verschillende organisaties van Buurthuizen trokken vorig jaar al aan de bel over de torenhoge energiekosten die ze hebben. De Heidehonk aan de Noordzeelaan in Woenselse Heide maakte in één jaar tijd 10.000 euro verlies en gaf toen al aan dat verlies niet nog een jaar op te kunnen brengen.

Behalve de inventarisatie van de financiën, kijkt de gemeente ook naar de huisvesting van de meer dan twintig buurthuizen waarvan het zelf eigenaar is. Ze krijgen uiterlijk dit jaar zonnepanelen, isolatie en ledverlichting maar gaan nog niet van het gas af. Daar is nog geen budget voor.