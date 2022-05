Gemeente Eindhoven wil discussie over gebruik Catharinakerk, pastoor wil vooral dat de kerk een kerk blijft

Een klein stukje geschiede­nis is straks weer zichtbaar, onder de grond bij de Eindhoven­se Catharina­kerk

EINDHOVEN - De glasplaten in het plein voor de Catharinakerk in Eindhoven zijn gisteren vervangen. Als over twee weken de kit is uitgehard, zijn de middeleeuwse resten in de grond weer voor iedereen te zien.

7 mei