Gemeente en ontwikkelaars Stadhuisplein Eindhoven geven in september meer informatie over plannen voor 1200 woningen

Van gescheiden naar gemengd zwemmen in de IJzeren Man: dit gebeurde er

Het is bijna niet meer voor te stellen, maar vroeger werd natuurzwembad de IJzeren Man opgedeeld in twee delen: één kant was voor de dames en één kant voor de heren. Tot er in augustus 1953 iets gebeurde, waardoor de gemeente Eindhoven toch overstag ging: gemengd zwemmen werd toegestaan.