Gemeente mag plaag processierups in Eindhovense buurt pas bestrijden als het al te laat is, bewoners de dupe

Iedereen aan de oordoppen! Maar waarom zetten we de muziek niet zachter

8:00 Ze zitten bijna in alle oren van festival-en concertbezoekers: oordopjes. Van schuimrubberen euroknallers tot duur maatwerk, je hebt ze in alle soorten en maten. Maar welke zijn het beste? En belangrijker: waarom zetten we de muziek niet gewoon zachter?