Genie Laurent (9) is speelbal van grillige ouders

Stratum haalt geld op in de wijk voor eigen Feelgood Huiskamer

10:38 EINDHOVEN - Stratum slaat de handen ineen voor een Feelgood Huiskamer in de wijk. De sluiting van snookercafé Balls aan het Gerardusplein, in augustus van dit jaar, werd in de wijk als een groot verlies gevoeld. Er is behoefte aan iets nieuws.