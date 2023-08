Brutale overval Chinees horecage­zin in Best waarbij kinderen alleen thuis waren, ‘Ik hoorde meteen dat het foute boel was’

BEST – De schrik zit er nog flink in bij het gezin van een Chinees horecastel uit Best. Toen de twee vrijdagavond aan het werk waren in hun restaurant in Nederweert drongen drie overvallers hun huis in Best binnen, terwijl hun kinderen thuis waren.