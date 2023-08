Drugsdea­ler liegt over zijn naam, maar wijkagent herkent hem van recente ontmoeting

EINDHOVEN - De Eindhovense wijkagent Jens Raijmakers is zondagavond laat op een drugsdealer gestuit. De man loog alles bij elkaar, maar werd herkend. Raijmakers had hem drie maanden eerder ook al aangehouden. Dit keer had hij harddrugs en veel contant geld bij zich. Ook was hij behoorlijk onder invloed.