Goedlachse Ad werkt al halve eeuw bij Albert Heijn: ‘Als hij op vakantie is, vragen klanten naar hem’

EINDHOVEN - Hij werkte een halve eeuw bij Albert Heijn, waarvan veertig jaar in Eindhoven-Noord. Een beetje blauw bloed heeft groenteman Ad de Greef (66) inmiddels wel. Nog heel even kunnen de klanten van zijn aanwezigheid genieten want in oktober wacht zijn pensioen.