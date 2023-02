Gerrie (91) is niet hulpbehoevend, maar voelt zich wel zo: ‘Alles moet digitaal, niemand denkt daarbij aan ouderen’

Vier jaar geleden gekocht voor kwart miljard en nu de stekker eruit: Phi­lips-belofte draait uit op miskoop

BEST/EINDHOVEN - De onzekerheid bij Philips duurt voor veel werknemers nog weken of zelfs maanden. Voor enkele tientallen werknemers in Best is het doek al gevallen. Terwijl ze amper vier jaar terug nog als veelbelovend werden binnengehaald. Voor een kwart miljard euro.

