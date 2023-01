Gerwen-Nederwettenloop beleeft dit jaar lustrum

Auto belandt in sloot na botsing tegen boom in Son en Breugel, bestuurder gewond

SON EN BREUGEL - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag gewond geraakt door een botsing tegen een boom aan de Sonniuswijk in Son en Breugel. Daarbij belandde zijn auto in een sloot. De ernst van zijn verwondingen is niet bekend.

