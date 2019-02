Gestolen auto crasht na achtervolging in Eindhoven: bestuurder gewond

First Lego League in Klokgebouw Eindhoven: Wie heeft de slimste robot?

22:01 EINDHOVEN - Met zelfgemaakte robots streden 500 leerlingen uit heel de Benelux dit weekend bij de First Lego League in het Klokgebouw in Eindhoven en bedachten ze oplossingen voor problemen in de ruimte. Want hoe moet je poepen in de ruimte en hoe voorkom je dat astronauten heimwee krijgen?