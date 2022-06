Gestolen scooter verkocht via Telegram, politie weet de verkoop te stoppen bij winkelcentrum Woensel

Doorrijder ernstig ongeluk met drie fietsers in Eindhoven nog steeds niet opgespoord

EINDHOVEN - De bestuurder die zondagochtend in alle vroegte doorreed na een ernstig ongeluk in Eindhoven is nog altijd spoorloos. De politie laat vrijdagmiddag weten dat het onderzoek nog loopt. Doorrijden na een zwaar ongeval is een misdrijf.

3 juni