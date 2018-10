Gestopte Hardwell op plek 3 in jaarlijkse dj-verkiezing

Rob van Gijzel: ‘Kok was een sobere man maar kon ook heel gevat zijn’

20 oktober EINDHOVEN - Eindhovens oud-burgemeester Rob van Gijzel weet nog goed hoe hij begin jaren tachtig, als voorzitter van de Amsterdamse afdeling van de PvdA, bij Wim Kok langsging om hem te vragen als kandidaat voor de verkiezingen. Kok was toen nog voorzitter bij de FNV: ,,Ik kwam binnen in zijn kamer: heel sober. Hij had twee formica tafeltjes staan; een als bureau en een vergadertafel. Heel bijzonder. Dat sobere tekende hem wel, althans voor een deel, want hij had meerdere lagen.”