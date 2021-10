Gevecht tegen woede met humor als enige winnaar bij voorstelling Jochen Otten

Man zonder rijbewijs probeert politie af te schudden tijdens achtervol­ging in Eindhoven

14 oktober EINDHOVEN - Een automobilist is woensdag drie keer door rood gereden in Eindhoven. Daarna negeerde hij het stopteken van de politie, gaf hij gas bij en probeerde hij de agenten in een achtervolging af te schudden. Dat meldt de politie op Instagram.