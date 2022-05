Gewaagde zet van Why Tony pakt prima uit: Eindhovense band lanceert instrumentaal album

RecensieEINDHOVEN - Het is een gewaagde zet. Na drie authentieke rockplaten, presenteert de Eindhovense groep Why Tony een volledig instrumentaal album. Met eigen composities én werk van onder meer Chopin en de Britse groep Muse. De artistieke gok pakt prima uit.

Het album met de titel With A View To Birds beleeft een bijzondere geboorte. Het eerste deel, simpelweg Side A getiteld, verscheen in januari vorig jaar op digitale muziekplatforms als Spotify en Apple Music. De opvolger Side B is vrijdag uitgekomen, samen met een gelimiteerde release op vinyl.

Even geen heftige nummers

Why Tony maakte drie pop/rock-platen met vocalen, maar besloot drie jaar geleden een uitstapje te maken naar instrumentale muziek. Tijdens de opnames van het vorige album Mindhoven stelde frontman Rob Cornelissen gas terug te nemen. ,,Even geen heftige nummers. We hebben microfoons opgesteld en voor de gein wat opgenomen Toen we het terugluisterden, dachten we: dat klinkt best goed, daar kunnen we wel wat mee”, vertelde hij vorig jaar in een interview met het ED.

De nieuwe songs leunen op het pianospel van Cornelissen. De puntige composities (7 van de 13 nummers zijn korter dan 3 minuten) zouden niet misstaan in een film. Als je ernaar luistert, krijg je vanzelf beelden van weidse landschappen op je netvlies. Fijnbesnaarde drumpartijen en een cello zorgen hier en daar voor accenten.

Bijzondere covers

Acht nummers zijn eigen composities, vijf tracks werden door anderen geschreven. Why Tony (de bandnaam is gebaseerd op een vergissing van een producer, die de titel van de song White Honey verkeerd interpreteerde) koos voor bijzondere covers. De Eindhoven interpreteren nummers van stadgenoten Aiden & The Wild én Mozes & The Firstborn. Net zo soepel geeft Why Tony een eigen draai aan werk van rockband Muse en componist Chopin.

De kopers van het vinyl krijgen als bonustrack een bewerking van het tweede deel uit de zevende symfonie van Beethoven. Daarmee voert de band zijn luisteraars terug naar de jaren 60 en 70, de hoogtijdagen van de Nederlandse groep Ekseption. Die band maakte moderne versies van klassieke composities. Why Tony brengt met de zevende van Beethoven een mooi eerbetoon aan die Nederrock uit vervlogen tijden.

With A View To Birds is geen plaat die de albumhitlijsten zal halen, maar de band is niet commercieel ingesteld, zo zei Cornelissen vorig jaar. Het is wèl een geslaagd artistiek statement van een eigenwijs collectief.

Why Tony speelt zaterdag 28 mei in Huis73 in Den Bosch (16.00 uur) en vrijdag 8 juli samen met support-act Alverman in Altstadt in Eindhoven (20.30 uur).